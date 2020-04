Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che, a seguito dell’ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, avente ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e dei successivi atti propedeutici, a seguito dell’esame delle istanze pervenute da parte delle persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto e tendenti all’ottenimento del “buono spesa”, provvederà, ad iniziare da domani giorno 16 aprile 2020 e proseguendo nei successivi giorni, a convocare, previo contatto telefonico e presso la sede del palazzo informagiovani di Piazza Generale Cascino 8, tutte le persone e/o famiglie aventi diritto, per la consegna dei suddetti “buoni spesa”.

Si precisa che al fine di evitare assembramenti le convocazioni saranno effettuate a scaglioni e con orari differenziati. I beneficiari convocati dovranno presentarsi presso gli uffici indicati provvisti di dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti).

Si avvisa inoltre che, l’elenco aperto dei fornitori aderenti all’attuazione delle misure di sostegno alimentare tramite “buoni spesa”, sara’ pubblicato sul sito ufficiale del comune di castelvetrano “www.Comune.Castelvetrano.Tp.It” e sara’ raggiungibile dalla home page dello stesso.

Le liste complete dei beneficiari dei buoni spesa erogati verranno trasmesse alle forze dell’ordine di competenza per i relativi controlli a campione.