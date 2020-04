Nell’ambio delle iniziative per favorire la Didattica a distanza operata dai docenti delle classi di dell’Istituto dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, l’Istituto ha voluto aiutare i propri alunni privi di dispositivi digitali e appartenenti a famiglie con redditi non elevati, consegnando in comodato d’uso gratuito dei dispositivi in possesso della scuola grazie anche ai fondi messi a disposizione del Ministero dell’istruzione.

La consegna è stata effettuata il giorno 28 Aprile 2020 da parte del Dirigente Scolastico Maria Rosa Barone, della prof.ssa Francesca Savaglio , con l’assistenza da parte degli operatori del gruppo NOE di Castelvetrano, ai quali va il più sentito ringraziamento e di due collaboratori scolastici del plesso Lombardo Radice

La scelta operata dall’Istituto di consegnare di persona i notebook direttamente al genitore degli alunni rientra nella consuetudine di considerare fondamentale il rapporto diretto con le famiglie, nell’ottica ormai consolidata di costituire una comunità di persone alleate per il miglioramento continuo degli studenti.

I notebook sono stati affidati ad alunni che necessitavano di dispositivi digitali sostitutivi di quelli telefonici, tenendo in considerazione della presenza nello stesso nucleo familiare di più studenti e dando così loro modo di migliorare le loro performance, in previsione anche dello svolgimento degli esami finali del primo ciclo.