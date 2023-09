ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo gli istituti scolastici ora tocca ai dipendenti comunali conoscere di più l’inglese attraverso incontri colloquiali. Da ieri dieci americani che aderiscono all’associazione internazionale “Globa Volunteers” sono a Castelvetrano per incontrare i dipendenti comunali e con loro fare incontri d’inglese colloquiale. I primi coinvolti sono i dipendenti della direzione “Turismo e cultura” e della Polizia municipale. Tra l’associazione e il Comune esiste una convenzione che, negli anni, ha portato in città cittadini americani madrelingua dapprima nelle scuole e poi a fianco al Comune, in alcuni interventi su beni comuni. «Il progetto assume per la nostra città un valore trasversale che quindi va oltre l’apprendimento della lingua inglese e che sicuramente abbraccia anche lo sviluppo economico e la crescita del nostro territorio», ha detto il sindaco Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione