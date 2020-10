Hanno rassegnato oggi le dimissioni due componenti della Giunta Municipale di Castelvetrano. Si tratta del funzionario di banca Biagio Virzi (che ricopriva anche la carica di vice-sindaco) e dell’architetto Maurizio Oddo. Entrambi erano in carica dal mese di maggio del 2019. “Fortemente dispiaciuto per la decisione di Virzì e Oddo – ha commentato così la notizia il primo cittadino contattato dalla nostra redazione – Non nascondo un particolare rammarico soprattuto per la decisione dell’architetto Oddo che tanto ha fatto per la nostra città e che tanto ancora avrebbe potuto fare, soprattutto in riferimento al nuovo piano regolatore”. Biagio Virzì continuerà a svolgere le funzioni di consigliere comunale.

In foto: Maurizio Oddo, Biagio Virzi