Continua la distribuzione di pane fresco ed altri prodotti da forno alle famiglie in difficoltà ad opera dei volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:0 alle 21:00 presso la sede CRI in via Autonomia Siciliana. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni panifici della città che ogni giorno donano parte della produzione per sostenere i più bisognosi. “Un plauso a tutti i panificatori che hanno deciso di prendere parte a questo progetto riempiendo il cuore dei meno fortunati con grande altruismo e bontà d’animo” queste le parole di Giuseppe Cardinale, presidente CRI Castelvetrano.

Al momento hanno aderito all’iniziativa: Antichi Grani Termini (Via Simone Neri), Pane e Sapori (piazza Dante), Fratello (via Partanna), Bongiovanni (via Caracci), Portanova (via Ruggero Settimo), Sciortino (via Roma), Arcadipane (piazza Matteotti), Gullo (via Seggio)

I panificatori che desiderano prendere parte al progetto possono contattare i volontari attraverso la pagina facebook: https://www.facebook.com/cri.castelvetrano