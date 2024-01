Sarà la visita guidata del palazzo Venuti ubicato in via Vittorio Emanuele la prossima tappa di” Castelvetrano da scoprire” è un’organizzazione spontanea di cittadini amanti e curiosi del “bello” presente nel nostro territorio; giunta al settimo anno di attività ( la prima tappa si è svolta il 18/6/2017 con la visita guidata della Chiesa della Madonna del Carmelo o Carmine) vi collaborano diverse associazioni: la Proloco Selinunte di Castelvetrano, il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, la sezione di Castelvetrano di Italia Nostra e l’Archeoclub Emi Selinios anch’esso di Castelvetrano.

Si è occupata nel tempo di far conoscere siti storici, naturalistici e archeologici, edifici privati ( fra gli altri casa Saporito-Gancitano con le relative scuderie, casa Errante Parrino, casa Lazio De Quiros ), edifici religiosi ( tra gli altri la chiesa Madre e il convento dei Cappuccini con le relative catacombe), edifici pubblici civili quali il teatro Selinus coi macchinari di scena, il convento dei Minimi, la biblioteca comunale, le Cave Barone-Latomie con il relativo Baglio di Cusa-Amari, il Vallone di Zangara, la chiesa di Trinità di Delia con la vicina zona archeologica di Marcita, la riserva orientata della foce del fiume Belice.

Adesso si sta preparando la visita di Palazzo Venuti, elegante palazzetto del ‘700 appartenuto ad una facoltosa famiglia di origini trapanesi e oggetto di recenti importanti lavori di restauro.

AUTORE. Redazione