ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio con particolare riferimento al fenomeno della “movida” ed al rispetto della normativa per prevenire la diffusione del Covid-19.

All’esito del predetto servizio sono stati denunciati: C.P. commerciante palermitano classe 77, che, controllato a bordo del suo veicolo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di n. 8 involucri termosaldati contenenti complessivi 11 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, occultati all’interno del cruscotto dell’ autovettura e della somma contante di euro 225 ritenuta provento di illecito. Stupefacente e denaro posti sotto sequestro.

Altro denunciato, questa volta per guida senza patente, L.L. castelvetranese classe 81, il quale, colpito da revoca della patente di guida nell’anno 2011 e già sanzionato per medesima mancanza nell’anno 2019, veniva sorpreso dai Carabinieri alla guida del proprio veicolo ape 50, risultato altresì sprovvisto di targa e copertura assicurativa. Veicolo posto sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Per il reato di evasione dagli arresti domiciliari denunciato M.G. classe 86 in quanto senza giustificato motivo all’atto del controllo non veniva trovato in casa come previsto ma rintracciato dopo pochi minuti a piedi per le vie del paese. Sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Nel corso del medesimo servizio venivano altresì controllate circa 100 persone a bordo di 63 veicoli ed elevate 7 contravvenzioni per mancato rispetto della normativa contro la diffusione del covid-19 (mancato uso dei D.P.I. e divieto di assembramento).

Trapani, 6 settembre 2021