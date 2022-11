ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di controlli incentrati sul rispetto del codice della strada. All’esito degli accertamenti sono stati denunciati due giovani di 24 e 25 anni di Mazara del Vallo e Castelvetrano, entrambi gravati da precedenti di polizia, sorpresi alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico superiore di gran lunga ai limiti consentiti dalla legge.

Un altro castelvetranese, residente a Partanna, di 36 anni, invece è stato denunciato per essersi messo alla guida della sua auto senza patente perchè ritirata, con reiterazione nel biennio. L’auto veniva posta sotto sequestro in quanto sprovvista di copertura assicurativa.

Nel medesimo contesto operativo venivano altresì deferiti all’A.G. due soggetti di nazionalità straniera, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, i quali all’esito di minuziosa attività investigativa sono ritenuti presunti responsabili del furto in concorso, con altro connazionale arrestato nel giugno scorso, di un ciclomotore e della successiva ricettazione dello stesso. All’epoca dei fatti il ciclomotore veniva restituito alla vittima senza la targa per la quale veniva chiesta la cifra di 100 euro per la consegna.

AUTORE. Redazione