L’iniziativa di Casablanca – spiegano – «è stata autonoma e non concordata con gli altri componenti del movimento». E non sarebbe la sola, in quanto il consigliere avrebbe ripetutamente disatteso la linea politica concordata col movimento. Ecco perché Casablanca è stato espulso dal Movimento.

Francesco Casablanca disconosce il ruolo di Rizzuto come Presidente: «Per me il gruppo è guidato dalle due persone che hanno presentato la lista in Comune – ha ribadito al telefono – e poi senza i miei voti per il movimento non sarebbe scattato un altro seggio…». E Casablanca si difende: «Ho sempre votato motivando ogni scelta – ha detto – e anche nel caso del voto favorevole alle tariffe TARI 2020 c’è una mia motivazione agli atti, basta leggerla. Per me la priorità rimane il bene della città».