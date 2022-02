Il Comune di Castelvetrano è davvero un “Comune riciclone”? Se lo chiede il Circolo Legambiente “Crimiso” di Castelvetrano che interviene sulla raccolta differenziata in città dopo che il sindaco Enzo Alfano ha fatto sapere, qualche giorno addietro, che Castelvetrano è tra i Comuni ricicloni. Secondo quanto scrive Giuseppe Salluzzo, Presidente del Circolo, «è indubbio che la raccolta differenziata, con l’avvio già del servizio del ritiro “porta a porta” sta avendo un trend positivo». Ma è lo stesso Salluzzo a ribadire che il trend è pressoché uguale in tutti i Comuni della provincia. I dati ai quali si fa riferimento sono quelli del 2020 pubblicati da Ispra. E in questi il Comune di Castelvetrano col 61,54% è al 20° posto, mentre fra i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è penultimo, superando soltanto il Comune di Alcamo fermo al 47,55%.

Il Circolo Legambiente evidenzia, altresì, che nelle vie di accesso in città e nelle frazioni estive ci sono cumuli di rifiuti abbandonati. «Perché non rimettere dei cassonetti provando a invitare i cittadini, senza dubbio poco attenti alla problematica della raccolta differenziata, ad utilizzarli in maniera corretta?», s’interroga Salluzzo. E richiama ancora l’esperimento di “processo educativo” che, insieme alla Dusty (che si occupò sino a qualche anno addietro della raccolta rifiuti in città) fu fatto al Parco delle Rimembranze: collocare ex bidoni per la conservazione delle olive per la raccolta differenziata. «Quello fu un esperimento che funzionò», chiarisce Salluzzo.