Centoundici Comuni Plastic free in Italia, sette in Sicilia e tra questi Castelvetrano. Il riconoscimento (a forma di tartaruga) alla città è stato consegnato oggi a Milano, nel corso della terza edizione “Comuni Plastic Free”. L’evento si é tenuto sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano. Per ritirare il Premio da Castelvetrano sono partiti il sindaco Enzo Alfano e il vice Filippo Foscari (con un impegno di spesa a carico del Comune per 800 euro) e poi Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna, referenti a livello locale di “Plastic free”.

I 111 Comuni (compreso Castelvetrano) hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti; questa era basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. Tra le Regioni più virtuose si è distinto il Veneto con 13 comuni, seguito da Lombardia, Abruzzo e Calabria con nove paesi ciascuno. Tra le novità della prossima edizione oltre a una maggiore digitalizzazione anche l’allargamento del premio al di là dei confini nazionali: si partirà con l’Europa, nel segno di una maggiore internazionalizzazione.

AUTORE. Redazione