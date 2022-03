ASCOLTA L'ARTICOLO

Da questa sera il campanile della parrocchia Madonna della Salute di Castelvetrano sarà illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina. «Siamo di fronte ad una guerra ingiustificabile – dice il parroco don Rino Randazzo – non possiamo rimanere a guardare passivamente gli eventi come se fossero lontani da noi. Noi non siamo i grandi della terra, ma la nostra comunità con l’accensione simbolica del nostro campanile, vuole solidarizzare con il popolo ucraino a nome di tutti i castelvetranesi di buona volontà».

Nei prossimi giorni la comunità parrocchiale si riunirà per altri momenti di preghiera e di sensibilizzazione affinché si comprenda che «con la guerra tutto è distrutto». Il primo appuntamento sarà mercoledì 9 marzo alle ore 16,30 presso la parrocchia Maria Ss. Annunziata per l’adorazione eucaristica e la recita del Rosario per la pace. «Che il Signore accenda in noi la fiamma della speranza – conclude don Rino – per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace».

AUTORE. Redazione