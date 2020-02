Considerato che nella giornata del 26 febbraio 2020, mercoledì delle ceneri, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi resi dagli uffici del Comune di Castelvetrano, stante che, le manifestazioni carnevalesche organizzate sul territorio coinvolgono in maniera attiva la cittadinanza, il Sindaco Enzo Alfano avvisa la cittadinanza: chiusura temporanea, per i motivi in premessa riportati, degli uffici nella giornata di Mercoledì 26 febbraio 2020, ad eccezione dei seguenti servizi:

– Gli uffici di Stato civile, Anagrafe ed Elettorale

– Polizia Municipale;

– Giudice di Pace

– Museo Civico

– Cimitero