L’Ufficio postale di via Vittorio Emanuele di Castelvetrano è rimasto chiuso per oggi per il cambio di alcuni arredamenti interni. La saracinesca chiusa e nessun avviso esposto nei giorni precedenti che informava della chiusura, ha fatto insospettire alcuni utenti, creando, altresì, non pochi disagi, visto che l’Ufficio centrale è il più frequentato della città. L’Ufficio riaprirà regolarmente domani.

Per alleggerire il carico di lavoro dell’Ufficio postale di Via Vittorio Emanuele (dove sono state segnalate situazione di assembramento a causa dell’utenza in attesa fuori dall’ingresso principale) da lunedì prossimo riaprirà al pubblico l’Ufficio di via Mazzini. L’apertura, dopo un anno di chiusura, avverrà soltanto la mattina.