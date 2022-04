Anche a Castelvetrano è stato celebrato l’anniversario della festa della Liberazione. Davanti il palazzo di città in piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia, si è svolta la cerimonia, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Enzo Alfano, del consigliere comunale Marco Campagna (rappresentante locale dell’Anpi) e delle autorità militari. «Non vogliamo qui fare i politologi, non vogliamo entrare nel merito e nelle motivazioni della guerra – ha detto il sindaco – non ci sono giustificazioni per la guerra, ma è inconfutabile che un paese è stato invaso e bombardato e ogni nazione ha diritto di autodeterminarsi democraticamente e liberamente».

Alla cerimonia ha partecipato anche la squadra di calcio dell’Asd “Castelvetrano Selinunte” che è stata premiata dal sindaco per aver vinto un torneo a Scalea, in Calabria. I ragazzi, allenati da Stefano e Nicola Pizzitola, hanno affrontato e battuto formazioni giovanili di squadre che disputano campionati professionistici. In piazza c’è stato anche il coro “Doremi” del 2° Circolo didattico, più volte premiato. Durante la cerimonia ha preso la parola anche Loriana Caraccioli in rappresentanza della Consulta giovanile di “Obiettivo città”.