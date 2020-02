Si rinnova l’appuntamento con il carnevale presso la parrocchia “Santa Lucia” di Castelvetrano.

Quest’anno i festeggiamenti partiranno sabato 22 febbraio per poi continuare domenica 23, presso l’oratorio “Don Peppuccio Augello”, dove si terrà il carnevale dei bambini. Dalle ore 16:00 alle ore 19:00, animazione e balli per i più piccoli che potranno partecipare in maschera. Grazie alla preziosa partecipazione degli Amici del Colibri, ci saranno tanti giochi e gadget per divertimento assicurato.