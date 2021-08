Singolare incidente questa mattina in via Minghetti a Castelvetrano. Per cause che sono ancora da chiarire, un camion si è ribaltano nei pressi del ponte di San Bartolomeo. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente per il conducente nessuna conseguenza. Il sinistro ha causato non poche difficoltà alla viabilità.