Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, stasera durante la presentazione delle Linee guida del Piano pastorale a Mazara del Vallo, ha annunciato alcuni cambi nelle parrocchie di Castelvetrano. Nella parrocchia San Francesco da Paola arriva don Giacomo Putaggio che sostituisce don Gioacchino Arena che è stato assegnato come parroco nella parrocchia chiesa madre San Vito martire a Vita. Don Putaggio arriva dalla parrocchia Maria Ss. Madre della Chiesa di Marsala. Come vicario parrocchiale a Santa Lucia è stato riconfermato padre Elkin Barón Cuadrado, mentre amministratore parrocchiale è stato nominato don Putaggio. Torna a Castelvetrano don Gaspare Tortorici (in foto) nominato alla guida delle parrocchie Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte e Sacra Famiglia di Triscina. Don Tortorici è stato parroco per alcuni anni della parrocchia Santo Padre delle Perriere di Marsala.