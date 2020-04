Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare, ed è determinato in un importo una tantum, del seguente importo:

n. 1 componente € 120,00

n. 2 componenti € 220,00

n. 3 componenti € 320,00

n. 4 componenti € 380,00

n. 5 componenti € 420,00

L’importo di € 420,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene erogato, indipendentemente dal numero dei componenti dei nucleo familiare, in presenza di minori fino a anni 2 ovvero in presenza di soggetti portatori di disabilità.

Nel limite della disponibilità finanziaria, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a 30 euro per spese per medicinali.

Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al nucleo in fase di prima presa in carico da parte del Servizio sociale competente.

I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali e farmacie convenzionate ed elencati sull’home page dell’Ente.

Per quanto riguarda le farmacie i buoni spesa saranno una tantum erogati su valutazione del Servizio sociale professionale che in fase di primo colloquio rileva il bisogno e nelle more del finanziamento sarà massimo pari a € 30,00 per nucleo familiare.