Anche la palestra polivalente sita all’interno degli impianti sportivi di via Tripoli a Castelvetrano il Comune vuole affidarla ad associazioni o società che si occupano di sport. L’Ufficio patrimonio – diretto dall’avvocato Maika Giacalone – ha provveduto a pubblicare il bando di affidamento. La concessione avverrà per sei anni, rinnovabile per eguale periodo e il canone di concessione è di 6.200 euro annui. Chi prenderà in gestione la struttura potrà portare in detrazione dal canone annuo l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria che lo stesso avrà l’obbligo di effettuare sull’immobile oggetto di concessione, in quanto indispensabili per la messa in funzione dell’impianto. Le domande vanno presentate in Comune entro le ore 12 del 2 febbraio prossimo.

AUTORE. Redazione