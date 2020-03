A seguito delle modifiche di orari o chiusure di alcuni esercizi della Pubblica Amministrazione a causa delle misure di prevenzione della diffusione o del contagio da Covid-19, il Sindaco della Città di Castelvetrano rende noti i nuovi orari di ricevimento al pubblico per i SERVIZI ESSENZIALI :

STATO CIVILE: CHIUSURA AL PUBBLICO

Il personale assegnato al Servizio assicurerà la funzione di stato civile per la registrazione di “NASCITE e MORTE” previo appuntamento tramite telefono

cell 3474925551 cell 3288175528

ANAGRAFE : CHIUSURA AL PUBBLICO

Viene assicurata la ricezione del pubblico solo per casi di necessità e urgenza e previo appuntamento tramite telefono

cell 3383892043 cell 3929642896

CARTE IDENTITA’:

Per le carte di identità scadute o in scadenza la validità è PROROGATA AL 31/08/2020

Viene assicurata la ricezione al pubblico per casi di necessità e urgenza, previo appuntamento tramite telefono, per il solo ritiro di Carte Identità Elettroniche o Carte Identità cartacee a seguito di denuncia di smarrimento/furto.

cell 3347735647 cell 3387132128

Le Carte di Identità già emesse si potranno ritirare nella giornata del giovedì dalla ore 10,00 alle ore 12,00

Altri riferimento

Responsabile Direzione: Dott.Rosalia Mazzara

cell 3403464435