Momenti di panico questa serata nel centro storico di Castelvetrano, dove un’auto ha preso fuoco per cause che sono in corso di accertamento. La segnalazione è scattata poco prima delle 22:00: l’incendio ha interessato una Fiat Grande Punto in Via XXIV maggio. L’auto era posteggiata nei pressi del marciapiede nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Giovanni Battista. Le fiamme e l’alta colonna di fumo hanno generato momenti di paura tra i residenti. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco il mezzo è andato completamente distrutto.

