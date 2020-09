I militari della Compagnia di Castelvetrano unitamente a volontari della Croce Rossa Italiana hanno consegnato ieri sera dei viveri di prima necessità ad una donna novantenne ed invalida, che ha richiesto aiuto tramite 112.

Erano circa le ore 20.00 quando presso la locale Centrale Operativa dei Carabinieri di Castelvetrano giungeva la telefonata di una donna di novanta anni che riferiva di essere rimasta sola da tempo e che, a causa di una grave invalidità, non riusciva ad allontanarsi dalla propria abitazione per fare la spesa. Non mangiava nulla da tre giorni.

I militari hanno subito raggiunto la donna nella sua abitazione e, constatato che non necessitasse di un intervento sanitario, grazie alla disponibilità fornita dalla Croce Rossa Italiana, sono riusciti a farle consegnare, nel giro di un’ora, una modesta scorta di generi alimentari e di acqua.

Parallelamente sono stati interessati anche i servizi sociali per garantire una continua assistenza alla signora, immensamente grata verso i benefattori.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA