Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che, nel tardo pomeriggio di Domenica 12.03.2023, un’altra grave criticità è stata rilevata presso gli impianti acquedottistici presenti presso il bottino Clemente sito in c.da Airone Staglio.

A causa della rottura della condotta di mandata, che convoglia l’acqua emunta dai pozzi alle vasche di via Mascagni, che ha prodotto una grossissima perdita del prezioso liquido che invadeva il locale tecnico ove è presente la cabina elettrica MT/bt, tutti i pozzi comunali sono stati spenti per non aggravare ancora di più la situazione. Oggi 13 marzo 2023 una ditta specializzata, congiuntamente ai tecnici della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente” è sul posto per cercare di riparare, anche temporaneamente, in attesa di un intervento definitivo, la gravissima criticità. Tanto per avvisare la cittadinanza che oggi 13.03.2023 e domani 14.03.2023 la distribuzione di acqua nella città non potrà essere garantita.

AUTORE. Redazione