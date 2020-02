Le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola – Lavoro) si arricchiscono di un nuovo percorso. Grazie alla convenzione stipulata tra la dirigente Dott.ssa Gaetana Maria Barresi del Polo Liceale di Castelvetrano e il Sindaco di Castelvetrano Dott. Enzo Alfano ha avuto inizio, lo scorso 25 Gennaio, in concomitanza con la presentazione del progetto, il percorso di Alternanza Scuola -Lavoro per 22 alunni di detto Liceo.

I ragazzi svolgeranno tale attività all’interno delll’Associazione Me.R.I.D.I.E.S.- Meeting, Researches, and Initiatives for the Development of Identitary Environments and Societal system, che opera presso la Sala multimediale del Museo Civico in collaborazione con il Comune di Castelvetrano-Selinunte , altri ancora all’interno del Museo Civico, collaborando alle normali attività dello stesso che punta a far diventare tale struttura punto di aggregazione della comunità culturale locale , rendendolo polo vivo e dinamico, non mera e sterile esposizione di reperti.

Accompagneranno gli alunni, in questo percorso, il Prof. Gaspare Agate tutor interno e la Dott.ssa Mariella Morici tutor esterno.

Gli alunni a partecipare a tale percorso sono: Bongiovanni Giada Caterina, Accardo Antonio, Leone Alessandra, Caime Letizia, Brancati Ludovica, Clemente Simona, Ancona Miriam, Lamelia Fabiana, Fiume Nicolò, Giaramita Flavia, Rizzo Amy, Lombardo Giovanni, Di Girolamo Lilia, Barresi Alessio, Craparotta Giulia, Sucameli Erika, Guzzo Nicolò, La Vecchia Gioele, Bua Alessandro, Di Carlo Matteo, Zinnari Vincenzo, Ippolito Giuseppe tutti frequentanti il triennio del Liceo Classico.

I Ragazzi si propongono l’obiettivo di contribuire alla crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come “valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva” .