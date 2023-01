ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano rende noto che, sono state avviate le procedure per la stabilizzazione dei dipendenti precari dell’Ente, con l’approvazione di un atto di indirizzo con delibera di giunta n.3 del 09 gennaio, su proposta del Sindaco Dott. Enzo Alfano.

Attualmente, le unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono 223, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati e ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato, al 31.12.2023, con deliberazione della Giunta Municipale n. 270 del 28.12.2022.

“Uno dei primi atti che questa Amministrazione ha voluto portare avanti, – afferma Alfano – alla fuoriuscita dal dissesto economico finanziario del Comune, dichiarato il 15/02/2019, è stata la programmazione della fuoriuscita dal precariato per tutte le 223 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti, includendo le 44 unità che risultavano nella programmazione precedente in condizione di esubero.

A tal proposito, – continua il primo cittadino – ho incontrato in questi giorni una delegazione di contrattisti, al fine di continuare il dialogo e il confronto, che l’Amministrazione ha intessuto e continua a tenere con il personale. La stabilizzazione del personale è un primo passo verso una riorganizzazione della macchina amministrativa, con la possibilità di poter assumere quelle figure professionali di cui gli uffici sono carenti, migliorando i servizi al cittadino.”

AUTORE. Redazione