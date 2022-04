ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche la città di Castelvetrano aderisce alla “Settimana della Cultura 2022”, da giovedì 21 a martedì 26 aprile, con un ricco palinsesto di eventi, rivolti ai più giovani. Il debutto della “Settimana della Cultura 2022” avverrà giovedì 21 aprile, con un incontro con le associazioni culturali del territorio, presso l’Auditorium Ninni fiore, ex chiesa di Sant’Agostino, alle ore 17.30. I temi dell’incontro saranno diversi: la valorizzazione della cultura locale e dei beni culturali, l’organizzazione degli Stati Generali alla cultura, l’istituzione di un museo regionale a Castelvetrano. “Obiettivi dell’incontro saranno l’istituzione di una Consulta permanente, la valorizzazione dei nostri beni culturali e naturalistici, l’apertura di un Museo archeologico. – precisa l’Assessore alla Cultura, istruzione e politiche sociali dott.ssa Graziella Zizzo – L’incontro vuole anche essere occasione per uno scambio di idee e progetti da realizzare anche in vista della stagione estiva.” A seguire, venerdì 22 e martedì 26 aprile, presso la Biblioteca comunale “L. Centonze”, alle ore 9:30, con replica alle ore 11, gli scolari della scuola primaria assisteranno ad una performance su favole e tradizioni locali. Sempre venerdì 22 e martedì 26 aprile dalle 9 alle 13:30, per gli studenti, sarà possibile partecipare ad una visita guidata del centro storico e dei suoi monumenti. Successivamente, martedì 26 aprile, sarà possibile assistere alla proiezione di un film cartone, presso il cinema Marconi, alle ore 17:30, intitolato “Ron – un amico fuori programma”. Alle 20.30 invece, sarà proiettato il film “Quello che non ho”. In occasione della giornata mondiale del Libro e del Diritto d’autore, sabato 23 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle 15:30 alle ore 20, sarà possibile visitare un’esposizione dell’Editoria e degli Autori locali presso i locali della Biblioteca comunale “L. Centonze”. Nelle ore pomeridiane, la mostra sarà accompagnata da momenti di lettura di brani e recensioni di libri a cura degli studenti del liceo di Castelvetrano. “Il patrimonio culturale della nostra città si apre una volta di più ai giovani, coniugando divulgazione e formazione. – afferma l’Assessore alla Cultura, istruzione e politiche sociali dott.ssa Graziella Zizzo – Si vuole così ravvivare l’interesse delle nuove generazioni per la bellezza e l’arte Castelvetranese, ma anche consolidare la valorizzazione della cultura locale e dei beni culturali, in collaborazione con le associazioni culturali del nostro territorio, per l’organizzazione degli Stati Generali alla cultura e l’istituzione di un Museo regionale a Castelvetrano.” “La “Settimana della Cultura 2022” è un esempio delle buone pratiche amministrative per la diffusione culturale, passando dalla promozione della lettura alla diffusione della cultura tra le nuove generazioni, – ha commentato il Sindaco Enzo Alfano– così come il concorso di attività nella programmazione e nell’attuazione di politiche culturali insieme alle associazioni culturali. Contribuire a consolidare la consapevolezza del nostro patrimonio culturale è fondamentale. La lettura e la fruizione dello spettacolo dal vivo non devono essere sintomo di privilegio. Per questo, – conclude – come Amministrazione, abbiamo pensato a eventi gratuiti, come su tutto il territorio nazionale.”

AUTORE. Redazione