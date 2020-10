ACCADEMIA MUSICALE SELINUNTE DI CASTELVETRANO

La Pro Loco Selinunte istituisce presso la propria sede in Castelvetrano, Piazza Umberto I 7, corsi di musica e canto aperti a tutti senza limite di età, sia a livello hobbistico che accademico.

Le lezioni saranno tenute da insegnanti titolati da conservatorio con titoli accademici di musica moderna. Si assicurano ottima preparazione, collaborazione ed assistenza per eventuali esami per le varie specialità o per future attività artistiche. Percorso diverso verrà assicurato agli allievi che derivano avvicinarsi alla musica per Hobby.

La partecipazione ai corsi è consentita previa associazione alla Pro Loco Selinunte quali soci simpatizzanti.

I corsi si terranno presso la sede della Pro Loco Selinunte in Piazza Umberto I 7 in Castelvetrano, dal Lunedì al Sabato con inizio alle ore 14:30, con calendario personalizzato per ogni singolo allievo.

A completamento dei corsi è previsto il saggio di fine anno e verrà rilasciato un attestato. Verranno anche messi in cantiere eventi per permettere agli allievi di esibirsi in pubblico. Naturalmente tale partecipazione è facoltativa.

Sono previsti corsi di canto, chitarra, basso elettrico, pianoforte, tastiera, sax, violino, clarinetto, flauto, tromba, fisarmonica e percussioni.

La direzione dei corsi è affidata ai prof Antonino e Michele Lentini.

Per informazioni: 3408306388 (Antonino) o 3280746232 (Michele)

Le lezioni saranno tenute nel pieno rispetto delle normative COVID