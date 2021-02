Ottenere i propri certificati anagrafici on line, semplificare le procedure per i cambi dati, di residenza, ecc. è disponibile grazie all’Anagrafe Unica della Popolazione Residente (ANPR), il Comune di Castelvetrano si è allineato con il nuovo sistema previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2013, n. 109.

Il passaggio dei servizi anagrafici all’ANPR ha così un impatto fortemente innovativo sul ruolo degli Ufficiali d’anagrafe e sul rapporto tra cittadini/utenti e la Pubblica Amministrazione, comportando significativi benefici ai cittadini sul fronte delle certificazioni anagrafiche. Tutto ciò è reso possibile grazie al processo di informatizzazione avviato dall’Ente e nello specifico dall’Ufficio e-governament.

Lo scopo del progetto ANPR è quello di raccogliere in una sola anagrafe, guadagnando in efficienza e risparmiando soldi ed energia. Con l’Anagrafe nazionale sarà possibile ottenere certificati senza più bisogno di recarsi allo sportello. Pertanto è possibile tramite il bottone presente nella Home Page“, accedere al servizio di autocertificazione anagrafica tramite ANPR e poter scaricare in autonomia le suddette certificazioni per gli usi consentiti di legge.

Le certificazioni rilasciate sono le seguenti: Cittadinanza, esistenza in vita, famiglia anagrafica, nascita,Residenza, stato civile.

Il link è il seguente: https://comune.castelvetrano.tp.it/autodertificazioni-tramite-anpr/