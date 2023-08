ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono stati ultimati i lavori che hanno interessato il trasferimento all’interno del Parco delle Rimembranze dell’area giochi già presente in Piazza della Repubblica. Lo rende noto il Comune di Castelvetrano con una nota pubblicata sui canali social. Il progetto di spostamento, rientrante in un’opera di più ampio respiro relativamente all’arredo urbano che ha riguardato altre parti della città, è finanziato dal DPCM nr. 1707/2020 annualità 2022 relativo ad opere di infrastrutture sociali. I lavori curati dalla ditta Luna Pietro di San Giuseppe Jato iniziati il 06.06.2023 sono stati formalmente ultimati il 09.08.2023 ed oggi l’area giochi risulta migliorata soprattutto in termini di sicurezza per i piccoli fruitori.

AUTORE. Redazione