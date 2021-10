ASCOLTA L'ARTICOLO

AVVISO per tutti gli elettori del Comune di Castelvetrano che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o di scrutatore di seggio elettorale. Domande entro il 31 ottobre per gli aspiranti presidenti ed entro il 30 novembre per gli aspiranti scrutatori.

Ecco i manifesti del Comune di Castelvetrano:

manifesto-Albo-scrutatori

manifesto-presidenti

