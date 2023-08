ASCOLTA L'ARTICOLO

Chi non ha pagato i tributi comunali ora ha la possibilità di rateizzare il debito col Comune. È quanto contenuto nel regolamento che il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato nelle sedute scorse. Si tratta di una procedura di definizione agevolata alla quale potranno accedere i cittadini morosi presentando istanza entro il 20 ottobre e che riguarda i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da: un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022 e un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022. Il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva. La rateizzazione del pagamento può avvenire non oltre 18 rate.

AUTORE. Redazione