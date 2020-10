L’emergenza Covid ha travolto il nostro Paese mettendo duramente alla prova il nostro sistema sanitario e lanciato nuove, faticose sfide a chi opera in ambito socio-sanitario. Nel corso degli ultimi mesi, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, da sempre al fianco di chi lotta contro il cancro, ha lanciato diversi appelli alle Istituzioni per potenziare il sostegno ai malati oncologici, ancora più provati da paura e solitudine a causa della pandemia, e messo in campo una task force di risorse per offrire una linea telefonica nazionale gratuita, SOS LILT, per offrire aiuto ai malati, alle loro famiglie e a tutti i cittadini disorientati dall’emergenza e preoccupati per la propria salute.

Il Comune di Castelvetrano aderisce e sostiene la Campagna nazionale LILT FOR WOMEN – NASTRO ROSA 2020 che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili.

Per informazioni e prenotazioni di visite senologiche chiamare il numero: 3283846256