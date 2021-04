Anche il Comune di Castelvetrano ha aderito al progetto “C’era una volta : i sentieri della fiaba. I Territori si raccontano”, ideato e promosso da “Illustramente”, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, sostenuto dall’Anci. Il progetto nasce sotto l’egida dell’enciclopedia Italiana Treccani ed è finalizzato a tracciare un itinerario culturale che, partendo da radici e tradizioni possa diventare un’opportunità di sviluppo per la nostra Sicilia.

L’idea è quella di mettere in rete le circa 50 realtà siciliane aderenti, diventando così aggregatori di fiabe, miti, leggende e racconti, patrimonio immateriale locale, in una mappa condivisa e disponibile a tutti. Dal racconto orale alla fiaba popolare, dalla parola detta alla carta stampata, per arrivare alle tecnologie più innovative di comunicazione. “I sentieri della fiaba” deve operare per restituire alla Sicilia la massima attrattività culturale che, bisogna dirlo a chiare lettere, può anche diventare attrattività turistica.