Con 575 test rapidi effettuati, si è da poco conclusa a Castelvetrano la prima giornata di screening anti Covid avviata dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato alla Salute – DASOE, rivolta alla popolazione scolastica del territorio. Solamente oggi 5 persone sono risultate positive a test rapido. Ai soggetti è stato immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

A Castelvetrano lo screening si svolgerà in modalità drive in via dell’Autonomia Siciliana (presso la Croce Rossa) anche nella giornata di domani (domenica 31 gennaio) dalle 9:00 alle 18:00. L’attività di screening è svolta dalle squadre aziendali di medici Usca con il supporto dei volontari della Croce Rossa di Castelvetrano.