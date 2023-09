ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un marsalese classe 1991 per il reato di evasione. L’uomo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Castelvetrano, non sarebbe risultato presente ad un controllo eseguito presso l’abitazione dai militari operanti che, attivate le ricerche, l’avrebbero sorpreso in orario pomeridiano mentre si aggirava a piedi in pieno centro cittadino senza alcuna autorizzazione.

Conclusi gli atti di rito l’uomo veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

AUTORE. Redazione