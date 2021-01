Si chiude con un totale di 31 positivi l’attività di screening anti Covid a Castelvetrano rivolta alla popolazione scolastica e programmata dall’Asp di Trapani in questo weekend. Oggi sono stati individuati 10 casi positivi al tampone rapido su un totale di 689 test. Ieri erano stati individuati 21 casi positivi su 610 test effettuati. Ai soggetti è stato immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

A Castelvetrano lo screening si è svolto, in modalità drive-in, presso la sede di Croce Rossa (in via Autonomia Siciliana).