L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha deciso di utilizzare un contributo statale da 260.000 euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale (straordinaria manutenzione) con particolare attenzione alla mobilità sostenibile.

Il Comune è infatti destinatario di questa somma, messa a disposizione da parte del Ministero dell’Interno sia per la realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate. Contributo vincolato a lavori pubblici in materia di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile.

Il Comune è tenuto a iniziare i lavori entro il 15 settembre 2021 ed il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettuerà controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo