Con 1094 test rapidi effettuati e 19 persone risultate positive al test rapido si è concluso lo screening Covid-19 dedicato agli studenti delle scuole elementari a Castelvetrano. Per le persone risultate positive è stato subito effettuato tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. Nella giornata di ieri (sabato 21 novembre) sono stati effettuati 591 test rapidi (11 con esito positivo), oggi invece i test sono stati 503 (8 con esito positivo)

L’iniziativa, a cura dell’Assessorato alla salute e delle ASP siciliane, ha interessato i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed è stata coordinata nel trapanese da Mario Minore, responsabile dell’Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell’Asp di Trapani. Il servizio è stato svolto con il supporto dei volontari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano.