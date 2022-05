ASCOLTA L'ARTICOLO

Castelvetrano. 14 milioni per strade e scuole. Ecco l’elenco dei lavori. Il Sindaco: “Castelvetrano fruirà’ anche di questi finanziamenti, ogni occasione è buona per il rilancio della Città”.

Ben otto interventi, con relativi finanziamenti, per un importo complessivo di quasi 14 milioni di euro sono stati aggiudicati dal Libero Consorzio di Trapani per strade e scuole in Castelvetrano.

“Stiamo seguendo i bandi, cercando di cogliere le opportunità per la nostra Città, sia in seno al PNRR, che a livello regionale ed europeo – dichiara il Sindaco Enzo Alfano – Castelvetrano non può lasciarsi sfuggire nessuna occasione per il rilancio.

Tra gli interventi, in fase di collaudo, vi è la ricostruzione di un tombino franato e il rifacimento della pavimentazione per 500 metri lungo la S.P. n.56 “Campobello verso Menfi” per un importo pari a €910.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture MIT 49/2018).

Due i progetti che interesseranno la strada extra urbana Vallone della Montagna (S.B.12), riguardanti la manutenzione straordinaria relativa al risanamento strutturale e all’adeguamento per la messa in sicurezza: lungo il km 1+100 ca. per un importo di €1.890.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 225/2020) e lungo il km 0+400 ca., per €1.330.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 225/2020).

Saranno effettuati inoltre dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di Sopra per un importo di €450.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 49/2018).

Diverse le opere di adeguamento e miglioramento sismico riservate alle scuole. Oltre a tali interventi, nel corso del 2022, saranno inoltre effettuati lavori di manutenzione straordinaria presso due istituti: liceo scientifico “Cipolla”, per un importo complessivo di €2.000.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DIA 159/2020) e liceo classico “Pantaleo” per €1.500.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DIA 159/2020).

La struttura dell’Istituto magistrale “G.Gentile” sarà sottoposta a lavori urgenti di adeguamento sismico, bonifica amianto ed abbattimento barriere architettoniche per un ammontare di €1.300.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM7919/2021).

L’Istituto statale d’istruzione tecnica e professionale “Giovan Battista Ferrigno – V. Accardi” sarà oggetto di lavori urgenti di adeguamento sismico per una spesa di €4.600.000,00 (1° stralcio) (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM7919/2021).

L’importo totale dei lavori è pari a €13.980.000,00 e presto a questi si aggiungeranno altre risorse per interventi sulla viabilità di strade ad interesse turistico.

AUTORE. Giacomo Moceri