La Biblioteca Comunale “L. Centonze” di Castelvetrano è tra i beneficiari del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”. Con il D.G.M. n.561 del 20 agosto 2020 della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato approvato l’elenco dei beneficiari del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” sul “Contributo alle biblioteche per acquisto libri”.