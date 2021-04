Il Comune di Castelvetrano, al fine di utilizzare i beni confiscati in oggetto per finalità sociali, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio, intende con i presenti bandi, approvati con determinazioni dirigenziali VIII Direzione, procedere all’assegnazione per la concessione d’uso a titolo gratuita. Le istanze devono essere contenute in apposito plico debitamente chiuso e sigillato che deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del giorno 19/05/2021 esclusivamente all’indirizzo: Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto I° n.5 – 91022 CASTELVETRANO.

Bene immobile, sito in via 33 Triscina c.da Manicalunga: _Bando_finalità_sociali_2021 – Via 33 Triscina ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via 33 Triscina

————————————————————-

Bene immobile, sito in via Gentile 3 unità: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Gentile ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Gentile

—————————————————————–

Bene immobile, sito in via Marco Polo, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 2 unità: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Marco Polo_2unità ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Marco Polo_2unità

———————————————————

Bene immobile sito in via Marco Polo (Fg. 176 part.637): Bando_finalità_sociali_2021 – Via Marco Polo ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Marco Polo

———————————

Bene immobile, sito in via Santangelo n.1, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 2 unità: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo n.1 ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo n.1

——————————————————-

Bene immobile sito in via Santangelo n.26: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo n.26 ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo n.26

—————————————————————-

Bene immobile, sito in via Santangelo (Fg. 53 part.582): Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo (fg. 53 part.582) ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo (fg. 53 part.582)

——————————————————————–

Bene immobile, sito in via Santangelo (Fg. 53 part.590): Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo (fg. 53 part.590) ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Santangelo (fg. 53 part.590)

—————————————————————-

bene immobile, sito in via Seggio, comprensivo delle relative pertinenze per un totale di n. 14 unità: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Seggio ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Seggio

————————————————————-

Bene immobile, sito in via Vicenza n.1-3 angolo via Santangelo n.28-30-32: Bando_finalità_sociali_2021 – Via Vicenza ang. Via Santangelo ALLEGATO_B_Istanza_Bando_finalità_sociali_2021 – Via Vicenza ang. Via Santangelo