Il castelvetranese Francesco Salvatore Catalano, 43 anni, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere per lesioni personali (senza aggravante) mentre è stato assolto per le accuse di tentata violenza sessuale, furto aggravato e porto abusivo di coltello. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Marsala (Presidente del collegio Vito Marcello Saladino, giudici a latere Matteo Giacalone e Andrea Agate). L’uomo è finito sotto processo a seguito della denuncia di una donna (R.C., di 47 anni), che il 2 marzo 2017 si presentò ai carabinieri di Castelvetrano per sporgere querela, affermando che il giorno prima aveva fatto entrare l’uomo in casa (abitazione presa in affitto e di proprietà della madre del Catalano) perché questi gli doveva consegnare un panino.