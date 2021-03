Un caso di scabbia è stato accertato su una persona anziana che è giunta in pronto soccorso presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’uomo si trova attualmente in una stanza in isolamento presso l’Area d’emergenza dell’ospedale, in attesa di essere trasferito presso il Reparto di malattie infettive dell’ospedale Policlinico di Palermo, unico per il bacino Palermo-Trapani a non essere stato convertito in reparto Covid. L’anziano viene curato attualmente da parte del personale sanitario del pronto soccorso che, con impegno e professionalità, sta seguendo il caso. La notizia si è presto diffusa all’interno del nosocomio castelvetranese. La scabbia è una malattia contagiosa della pelle; a causarla è un parassita molto piccolo e di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso prurito allergico.