L’inviato del programma televisivo ‘Ore 14’, Fadi El Hnoud ha presentato denuncia presso la Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo per essere stato aggredito e minacciato mentre stava svolgendo il suo lavoro di giornalista. Il fatto è avvenuto in via degli artisti a Mazara del Vallo: l’inviato era in strada insieme alla troupe quando un uomo gli ha tirato contro un casco e poi lo ha minacciato dicendogli: “Vai via da qui sennò ti ammazzo”. Fadi El Hnoud e l’operatore di ripresa, che stavano realizzando un servizio sul caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, hanno filmato tutti i momenti dell’aggressione.