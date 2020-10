Dopo il caso positivo del maestro della “Luigi Capuana”, un altro docente è risultato positivo al tampone Covid-19 a Castelvetrano. Si tratta di una professoressa dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” che sino a venerdì ha frequentato l’istituto. La docente si è sottoposta volontariamente a tampone e il risultato si è avvuto proprio nel week-end.

La dirigente scolastica Caterina Buffa ha così avvisato il Dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani che, in via precauzionale e di comune accordo con la dirigente, ha sospeso le lezioni in 4 classi dell’istituto, quelle che ha frequentato la docente. «Gli alunni continueranno a seguire la didattica a distanza per tutto il periodo di quarantena», ha ribadito la dirigente.

L’Istituto sta, intanto, fornendo l’elenco degli alunni delle 4 classi. Toccherà ora all’Asp Trapani provvedere all’eventuale tampone di verifica sugli studenti, una volta completato il periodo di quarantena. Nel resto dell’Istituto le lezioni stanno continuando regolarmente.