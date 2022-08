Ormai quasi tutte le case da gioco offrono ai propri clienti diversi premi. Ogni casino bonus deposito, ad esempio, in https://sportaza.com/it/, ti permette di iniziare il gioco con un investimento minimo e con il massimo vantaggio per te. Ma i nuovi arrivati si chiedono naturalmente come ottenerli e se sia necessario scommettere.

Che cos’è e quali tipi di bonus esistono?

Il casino bonus deposito è un regalo che viene dato ai clienti delle case da gioco per effettuare un deposito. La condizione principale per ottenerlo è depositare un importo predeterminato. In alcuni casi, è consentito inserire un codice promozionale. Di solito l’addebito è del 100%, ma alcune aziende possono arrivare fino al 150, 200%.

Ne esistono di diversi tipi. Dipendono dalla fase di addebito:

Al primo rifornimento (il più delle volte raddoppiando l’importo originale).

Al secondo, terzo, quarto e quinto rifornimento (più spesso viene ridotto gradualmente dal 100% al 25%).

Un determinato giorno della settimana, ad esempio il fine settimana, un compleanno o una festività. L’importo viene stabilito individualmente dalla casa da gioco.

Si tratta di fondi aggiuntivi sul saldo dell’utente. Fai attenzione al fatto che alcuni di essi possono essere trasferiti in denaro reale, mentre altri possono essere giocati solo sul sito (non c’è possibilità di prelievo). Possono anche essere emessi come freespins (freespins sul rullo).

Il casino bonus deposito può essere utilizzato in qualsiasi gioco dell’istituto: slot machine, giochi da tavolo, video poker, casinò dal vivo. Ma a volte le regole si applicano solo a una specifica slot o categoria sul sito della casa da gioco.

Devo scommettere?

La scommessa consiste nel puntare l’importo del bonus e le vincite dei freespin per un certo numero di volte. Il numero è specificato. Chiaramente, sarà più facile scommettere il bonus se il valore è basso. In parole povere, una puntata più bassa significa un numero minore di giri del rullo e i rischi associati. Per scommettere un bonus x30, devi puntarlo 30 volte. Le difficoltà iniziano se devi puntare 40 o più volte.

Una volta soddisfatti i requisiti, l’omaggio di una casa da gioco si traduce nel conto reale del cliente. Questi può disporne a sua discrezione, ad esempio per utilizzarli per ulteriori scommesse o per prelevarli sulla sua carta di credito o sul suo portafoglio elettronico.

Per quanto riguarda i giochi di scommessa, sono specificati dal sito online. Nella maggior parte dei casi, è possibile scommettere sulle slot machine, sui giochi di carte o da tavolo e sul casinò dal vivo. Vale la pena notare che la percentuale di scommessa può variare a seconda del gioco selezionato. La maggior parte di solito è nelle slot machine (fino al 100%). Allo stesso tempo, i giochi da tavolo e di carte ti permettono di contare fino al 25% delle puntate. Ma, ovviamente, tutte queste condizioni saranno prescritte in anticipo.

Come iniziare a usarlo?

La prima volta che effettui un deposito, il casinò online ti risarcirà di una parte del denaro. Per partecipare al programma, l’utente deve eseguire alcuni semplici passaggi:

Scegliere una casa da gioco con condizioni adeguate, in particolare per quanto riguarda le regole.

Effettuare la registrazione. Specifica solo il nome e il cognome reali. In caso contrario, non potrai ritirare i tuoi guadagni. L’amministrazione controlla attentamente che il denaro sia stato prelevato sul conto reale.

Superare la verifica. La conferma dell’identità è necessaria non solo per il gioco ufficiale, ma anche per poter utilizzare tutte le funzioni del sito.

Ricaricare il conto. Scegli un metodo conveniente per depositare l’importo; l’amministrazione stabilisce una soglia minima.

In seguito, il giocatore riceverà dei bonus sotto forma di denaro o di un certo numero di giri gratuiti. Vale la pena leggere attentamente le condizioni prima di effettuare un deposito per evitare spiacevoli sorprese.

AUTORE. Claudia Bianco