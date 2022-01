ASCOLTA L'ARTICOLO

In Sicilia iniziano a ridursi il numero dei casi positivi al Covid-19. Nella settimana appena conclusa il numero dei positivi si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono diminuiti anche i tamponi eseguiti (-21,1%). Il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati è comunque diminuito, passando dal 20,4% al 17,3%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 22,2%, passando da 173.689 a 212.178, 38.489 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 210.588, 38.415 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1590, di cui 164 in terapia intensiva. Anche il numero dei guariti è cresciuto di 10.338 unità rispetto alla settimana precedente e ora sono 351.356. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%).

AUTORE. Redazione