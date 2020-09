Dopo aver appreso la notizia dei 4 casi positivi al coronavirus a Castelvetrano nell’ultimo bollettino Asp, il Sindaco della Città, Enzo Alfano, è intervenuto per fare il punto sulla situazione attuale tramite video -intervento.

I positivi derivano dal focolaio de “La Giummara” di Salemi – spiega Afano – e, attualmente, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni, in buone condizioni di salute.

Altri cittadini castelvetranesi, invece, dopo aver frequentato lo stesso ristorante nelle scorse settimane, si trovano in quarantena fiduciaria e molti di loro stanno già per terminare il periodo stabilito dai protocolli di sicurezza e sono in attesa di effettuare il tampone che ne accerti la negatività.

