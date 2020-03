Nelle ultime ore si registra nel nostro territorio e precisamente nel comune di Salemi un focolaio di infezione da CODIV 19 con i primi casi già accertati e transitati dall’Ospedale di Castelvetrano.

Anche il nostro ospedale, pertanto, sta affrontando, con non poche difficoltà, l’emergenza in corso e gli operatori sanitari iniziano a lavorare ad elevato rischio di contagio.

Per tali motivi, abbiamo ritenuto opportuno interessare, con una nota scritta, l’ASP Trapani ed il Sindaco di Castelvetrano, affinché si attivino tutte le misure idonee a contenere la diffusione del virus e fornire agli operatori le opportune protezioni. La nostra vicinanza va a tutto il personale ospedaliero impegnato in prima linea.

Ai cittadini rinnoviamo l’invito con maggiore forza e convinzione ad assumersi la responsabilità di contenere la diffusione del contagio, restando a casa!

Comunicato Stampa del 20 marzo 2020

Capigruppo del Consiglio Comunale di Castelvetrano